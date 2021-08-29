"مكافحة الإدمان": فصل أي موظف في الدولة له عينة مخدرات إيجابية بداية من هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 390 ألف موظف بالهيكل الإداري للدولة خلال العامين الماضيين، وهناك حملات مكثفة تستهدف الكشف عن متعاطي المخدرات بين الموظفين.

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، عبر قناة dmc، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، أن أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد يوم 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله، موضحًا: "أي تواجد للأشخاص مع المتعاطين للمواد المخدرة في الأماكن المغلقة ستكون عيناتهم إيجابية عند التحليل، وكذلك التعرض مباشرة للمتعاطين يكونون أكثر عرضة للمخدرات من الأشخاص الذين يتناولوا المواد المخدرة".

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الموظفين الذين يتعرضون للفصل من العمل نتيجة تعاطيهم المخدرات، لا يمكنهم التظلم على العينات لأن العينات المفحوصة دقيقة للغاية، لاسيما وأن المواد المخدرة موجودة في الدم مباشرة، قائلًا: "العينة الإيجابية بداية من 21 ديسمبر سيتعرض صاحبها للفصل من العمل، ويجب الحفاظ على الصحة وألا نتواجد في أماكن بها تدخين للمواد المخدرة مثل الأفراح بشكل خاص".