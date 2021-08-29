​"المطاعم السياحية" تطالب بسرعة تطعيم العاملين في الدلتا والقناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بسرعة تطعيم العاملين بالسياحة في محافظات الدلتا والقناه، بلقاح كورونا، أسوة بالعاملين في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية، نظراً لتعاملهم المباشر مع السائحين الأجانب والمواطنين المصريين عبر السياحة الدولية والداخلية.

وقال علي منصور، عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس فرع غرفة المنشآت والمطاعم لمحافظات شمال ووسط الدلتا والقناه، إن وزارتي السياحة والصحة، أكدتا على أن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية "إجبارياً "وليس "اختيارياً"، مؤكدين دعمهم لتوفير كل الضمانات أمام السائحين والنزلاء في المنتجعات السياحية والفنادق السياحية المصرية لسلامة صحتهم من انتشار الوباء العالمي كورونا.

وأضاف منصور في تصريحات صحفية، أن الجميع يحذر من شدة الموجة الرابعة من فيروس كورونا والتحورات التي شهدها الفيروس خلال الموجات الماضية، مشيراً إلى هذا الأمر يتطلب تحركاً سريعاً وإيجابياً من جانب وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة، للتنسيق مع وزارة الصحة، للتعجيل بالتطعيم حفاظاً على العاملين بالقطاع السياحي بالدلتا وخط القناه، وكذلك المحافظات الآخرى، والمواطنين والسائحين ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب منصور، عن استعداد الغرفة لتخصيص أماكن يتم من خلاله تطعيم العاملين بمنطقة الدلتا والقناة بلقاح ضد كورونا، واستضافة الأطقم الطبية المختصة بالتطعيم، إلى جانب الوحدات الصحية الأسرة بالأحياء بمدن ومراكز قرى بهذه المحافظات، تسهيلاً على العاملين بالسياحة، وأسوة بما تم في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً بعدم السماح بوجود أي عمالة بالقطاع السياحي غير حاصلة على التطعيم بحلول الشتاء المقبل".

وأشاد بجهود الدولة في ملف أزمة كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها بكل دقة، بالإضافة إلى جهودها أيضاً وتقديمها كافة أوجه الدعم لقطاع السياحة والعاملين به، وإيمانها الراسخ بأهمية السياحة، وأنها صناعة تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري"، ومنحت العاملين بالقطاع السياحي الأولوية للحصول على التطعيم حماية لهم وللسياح.

ودعا منصور، إلى استكمال هذا التوجه بمد مظلة التطعيم إلى العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية بمحافظات الدلتا والقناه، والتي تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل والمعتدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، مما يمنحها الفرصة لجذب أكبر عدد من السياح المصريين والأجانب الفترة المقبلة.

وأشار رئيس فرع الغرفة لمحافظات شمال ووسط الدلتا والقناه، أن تلقى العاملين بالسياحة بالمحافظات الساحلية والسياحية، للقاح كورونا، كان من المزايا الإضافية لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية والأثرية إلى البلاد، وتزايدها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً ودليلا قويا على عودة السياحة تدريجياً واستعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.