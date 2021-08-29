شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: فصل أى موظف يحمل عينة إيجابية بداية من 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم الكشف عن 390 ألف موظف بالهيكل الإدارى للدولة خلال العامين الماضيين، وهناك حملات مكثفة تستهدف الكشف عن متعاطى المخدرات بين الموظفين.

وأضاف عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية جاسمين طه، أن أى موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله، مردفا: "أى تواجد للأشخاص مع المتعاطين للمواد المخدرة فى الأماكن المغلقة ستكون عيناتهم إيجابية عند التحليل، وكذلك التعرض مباشرة للمتعاطين يكونون أكثر عرضة للمخدرات من الأشخاص الذين يتناولوا المواد المخدرة".

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الموظفين الذين يتعرضون للفصل من العمل نتيجة تعاطيهم المخدرات، لا يمكنهم التظلم على العينات لأن العينات المفحوصة دقيقة للغاية، لاسيما وأن المواد المخدرة موجودة فى الدم مباشرة، مردفا: "العينة الإيجابية بداية من 21 ديسمبر سيتعرض صاحبها للفصل من العمل، ويجب الحفاظ على الصحة وألا نتواجد فى أماكن بها تدخين للمواد المخدرة مثل الأفراح بشكل خاص".