شكرا لقرائتكم خبر عن أفعال خادشة للحياء بالمترو وسيلة مجاذيب السوشيال لتحقيق مشاهدات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشهد جديد يمثل خروجا عن المألوف بطله "مجاذيب السوشيال ميديا" بعد تصويرهم فيديو مخلا للآداب والإتيان بأفعال وألفاظ خادشة للحياء لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

قال المتهمون فى اعترافاتهم: "صورنا المقطع وتم بثه عبر على موقع التواصل الاجتماعى وذلك بقصد الشهرة والتربح من خلال تحقيق أعلى معدلات للمشاهدة".

وكشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية "مجهولة المصدر" للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو وقيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة) .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.