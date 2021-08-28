شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التنمية بالصعيد: الرئيس السيسي وضع الصعيد والريف أولوية اهتماماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع المناطق التى تعانى من الفقر والتهميش فى مصر والتى تنظر إليها دول العالم، على أولوية اهتماماته منذ توليه حكم البلاد، وكانت هذه الأماكن "الصعيد والريف والمناطق الحدودية".

أضاف الهلباوى، فى لقاءه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما الأعمال بدأت على الأرض فى المناطق الأكثر احتياجا فى 2018، لتحسين المستوى الاقتصادى داخل تلك المناطق بجانب توفير فرص العمل للشباب، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب فى بداية نشأة مبادرة حياة كريمة إدخال الصرف الصحى فى الريف والحضر بنسبة 100% وطلب التكلفة وقتذاك".

وأوضح أنه عند العمل تم اكتشاف مشروعات متوقعة منذ عام 2007 داخل محافظات بالجمهورية، وتم التوجيه باستكمال المشروعات لخدمة المواطنين، متابعا: "الخطة الاستراتيجية كانت سوهاج وقنا مختلفين فى مواردهم الطبيعية، حيث أن سوهاج كان بها سياحة ضخمة جدا ولكن انهارت بسبب كورونا، ولكن بها زراعة غير مستغلة، ونعمل حاليا على إنتاج البصل لأنه الأجود فى مصر، ونحن لا ينافسنا أحد فى السوق العالمى، وعندما أغلقت مصانع تجفيف البصل فى سوهاج فى 2010 أحدثت أزمة وجعلت الناس تخرج من السوق، وننشأ حاليا وحدات تجفيف صغيرة بديلة للمصانع لزيادة الإنتاج وتصديره".

وأكمل: "لم نعمل إلا بنظام المثلث مع الحكومة والقطاع المدنى، والبنك الدولى يرسل لنا شكاوى من الناس التى تذهب إليه، وهناك مواطن أرسل شكوى للبنك الدولى بأن الصرف الصحى لم ينفذ بالشكل الجيد، وهذا وعى من المواطن وتم بحث الشكوى جيدا وتم النزول بلجنة برفقة المواطن وعند اكتشاف خطأ يتم مجازاة المسئول عن الخطأ، وخطاب البنك الدولى إلى الحكومة أكد ارتفاع كفاءة إدارة التنمية المحلية فى مصر".

وأشار إلى انتهاء البرنامج الزمنى للتنمية بمحافظتى سوهاج وقنا فى 2023، وهناك توجيه حاليا بالامتداد إلى أسيوط، مبينا أن تنمية الصعيد هو برنامج حكومى ينفذ بخبرات وأيادى مصرية.