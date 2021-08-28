شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد "أكاديمية شباب المتوسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، وفدًا من مشروع "أكاديمية شبابالمتوسط" الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

ورحب قداسة البابا بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالي 90 شابًّا وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكونها من أقدم الكنائس وتنتشر في أكثر من مئة دولة حول العالم، وأن المصريين أغنياء بالحضارة العريقة والوحدة الوطنية الطبيعية، ثمأجاب قداسته أسئلة الشباب، وقدم لهم هدايا تذكارية كما التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

وتعتبر أكاديمية شباب المتوسط برنامج تدريبي غير رسمي مدته أسبوع يهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا البحر المتوسط ومن أهمهاقضية التطرف وتنمية الوعي لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.