طعنات بسبب "خلاط".. مقتل شاب دافع عن والدته بالمقطم وقرار بشأن المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 متهمين بقتل شاب في منطقة المقطة إثر خلاف نشب بينهم بسبب تصليح "خلاط"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان "محمود. م" داخل شقته بمساكن الزلزال بالمقطم يتابع آخر التجهيزات لفرحه المقرر له نهاية الشهر الجاري، لكن مكالمة هاتفية من خاله غيّرت مسار الفرحة إلى مأتم.

تلقى "محمود" البالغ من العمر 24 عامًا مكالمة هاتفية، الجمعة الماضية، من خاله يُخبره باعتداء "ع. ا" صاحب محل تصليح أدوات كهربائية، على والدته بالضرب والسبّ وسط الشارع.

هرول الشاب لنجدة والدته، حيث شاهد "عويس" يتشاجر معها رافضًا تسليمها "خلاط" أعطته إياه قبل سنة لتصليحه بالإضافة لعربون مالي، قائلًا: "مش هينفع تاخديه دلوقتي"،

نشبت مشادة كلامية بين الشاب وصاحب المحل تطورت إلى مشاجرة، استعان فيها "ع. ا" بمسجل خطر يدعى "عبادة"، فشلَّ أحدهم حركة الشاب ثم سدد إليه الآخر عدة طعنات بمساعدة ثالث، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وفق التحقيقات.

تدخل خال الشاب في المشاجرة للذود عن ابن شقيقته، فاعتدى عليه المتهمون الثلاثة بطعنات نقل على إثرها إلى المستشفى.

على الأرض، سقطت الأم على الأرض بجوار جثة ابنها صارخة تستغيث بالأهالي لطلب الإسعاف والشرطة آملة في إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب طعن ذبحي في الرقبة، بحسب شهود العيان في التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.