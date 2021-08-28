الآثار تناقش آخر مستجدات البوابة الإلكترونية للوزارة والمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ترأس اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعين لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير والبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت، في مقر الوزارة بالعباسية.

وخلال الاجتماعين، تمت مراجعة ما تم من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية والتأكد من قيام ممثلو الشركات المنفذة من تنفيذ التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

كما وجه الوزير بإجراء مزيد من التعديلات على ما يحتويه موقع المتحف والبوابة الرسمية من أبواب وملفات بحيث يعملا على تنفيذ الدور المخطط لهما في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيها.

وأوضح الدكتور خالد شريف أن الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل بحيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، بالاضافة إلى الأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم بالاضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.

وعن البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، أوضح شريف أن هذه البوابة سوف تخدم جميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.

أقيم الاجتماع بحضور يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، وآلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المنفذة للموقع والبوابة.

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