بسام راضي: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن مساء اليوم السبت، بعد المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

والتقى الرئيس السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الكاظمي رحب بأخيه الرئيس السيسي ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني العراق، مؤكدًا تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.