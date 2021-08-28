شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2021.. خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفنى، خطوات الاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة وطريقة معرفة نتيجة فحص أوراق الإجابات، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل حصول الطالب على نتيجة التظلم.

- يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم "مركز المعلومات"

- يضغط على أيقونة تسجيل تظلم.

- تظهر صفحة يتطلب إدخال الرقم القومى + البريد الموحد وكلمة المرور.

- تظهر نتيجة التظلم من خلال استلام الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا.

- توضح نتيجة التظلم سلامة الورقة ونسبتها إلى الطالب.

- تكشف نتيجة التظلم عن الدرجات الحاصل عليها إذا استحق زيادة.

- يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته.

- سوف يطمئن الطالب بنفسه على سلامة التصحيح اليدوى بعد التظلم.

- ضرورة متابعة موقع إعلان نتيجة التظلمات لبدء للوزارة فى إرسال نتائج التظلمات.

- يستمر إرسال نتائج التظلمات إلكترونيا للطلاب حتى 13 سبتمبر المقبل.