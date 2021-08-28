شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يؤكد استمرار الشراكة بين بلاده ومصر للحفاظ على التراث الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، على استمرار دعم الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر للحفاظ على التراث الثقافي، ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية على نطاق واسع.

جاء ذلك خلال الزيارة التى يقوم بها اليوم السبت، السفير الأمريكى بالقاهرة إلى سوهاج حيث التقى بمحافظ سوهاج طارق محمد الفقى وزار معبد سيتى الأول فى أبيدوس والديرالأحمر والدير الأبيض.

وذكرت السفارة الأمريكية - فى بيان صحفى - أن قيادة الكنيسة استقبلت السفير جوناثان كوهين لدى وصوله إلى الدير الأحمر ثم بدأ زيارته للموقع حيث شاهد اللوحات الجدارية للكنيسة، والتى تم تنظيفها وترميمها من قبل مركز الأبحاث الأمريكى فى مصر (ARCE) بتمويل من الحكومة الأمريكية بقيمة 3.6 مليون دولار عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأضافت السفارة أن هذه اللوحات الجدارية هى اللوحات الكاملة الوحيدة التى تعود إلى العصور الوسطى والتى بقيت فى مصر بشكلها الأصلي، ووفقا للبيان.. زار السفير جوناثان كوهين الدير الأبيض، وهو موقع رهبانى من القرن الخامس أسسه القديس شنودة، والذى تم التنقيب عنه وصيانته من قبل وزارة السياحة والآثار ومركز الأبحاث الأمريكى فى مصر والعديد من الجامعات الأمريكية البارزة من بينها جامعة ييل ، جامعة تمبل ، جامعة بنسلفانيا ، و جامعات أخرى.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن العمل على إدارة الموقع والحفاظ عليه لا يزال مستمراً.. لافتة إلى أنه ومنذ عام 2008، قدم صندوق منح الآثار التابع لمركز الأبحاث الأمريكى فى مصر، والذى تأسس فى عام 1996 بتمويل من الحكومة الأمريكية بقيمة 27.5 مليون دولار، أكثر من مليون دولار لمشاريع الأديرة فى سوهاج.

كما قام السفير جوناثان كوهين بزيارة معبد أوزوريس فى أبيدوس، حيث قام مشروع صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافى (AFCP) بتثبيت وإصلاح هيكل المعبد ومناظره ونقوشه الأصلية بتكلفة 88 ألفاً و500 دولار.

وذكرت السفارة أنه منذ عام 2004، استثمرت الحكومة الأمريكية ما يقرب من 800 ألف دولار فى هذا الموقع، مما يضمن وصول الأجيال الحالية والقادمة إلى أبيدوس.

وأعرب السفير جوناثان كوهين - فى البيان- عن سعادته لزيارة هذه المواقع ذات الشهرة العالمية ولرؤية التأثير الإيجابي، للشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة ومصر فى الحفاظ على الثقافة والسياحة والتنمية الاقتصادية.

وأشار السفير إلى أن حكومة الولايات المتحدة قدمت أكثر من 102 مليون دولار على مدار الـ 25 عامًا الماضية لترميم وحماية والحفاظ على أكثر من 85 موقعًا للتراث الثقافى فى جميع أنحاء مصر .