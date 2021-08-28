شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": نستهدف استدامة التنمية بقرى الريف وهناك متابعة للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عادل أزهري، منسق بغرفة عمليات مبادرة حياة كريمة، إنه يتم العمل على تحسين البنية التحتية لقرى ومدن الريف، للمحافظة على استدامة التنمية داخل تلك القرى، والتعامل مع كل إقليم وفقاً لطبيعه الخاصة، مشيرا إلى أن المشروع وفر البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في قدرات ومهارات الأهالي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "المشروع قابل للتحقق على أرض الواقع وله إطار زمني محدد، والهدف الأسمى هو أن تلتقي مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم جمع أكبر قدر من المعلومات عن المشكلات التي تواجه القرى، ويتم حل المشكلة عن طريق الجهات التنفيذي المتعاونة في كل محافظة".

وقال: "دائما نجد تحديات وصعوبات، لأن العادات والتقاليد تختلف من مكان إلى آخر، وهناك قرى يجب إخطار العمدة أو رئيس المركز ليتواجد لتسهيل الأمور في التنقل براحة بين الأهالي، ويتم العمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى، ولا تمر دقيقة إلا وهناك متابعة لكل ما يتم تنفيذه من خلال غرف العمليات".