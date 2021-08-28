شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 412 عنصرا إجراميا و883 قطعة سلاح و1470 قضية مخدرات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو جهود الشرطة خلال أسبوع، حيث نجحت في ضبط (412) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان) وبحوزتهم (235 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات – قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (883) قطعة سلاح نارى أبرزها (1 رشاش– 85 بندقية آلية – 137 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 42 مسدس – 618 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 95 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط (3) ورش.. ضبط بداخلهما (3 مسدس– 1 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، في ضبط (16) تشكيلات عصابية ، ضموا (46) متهم ، إرتكبوا (77) حادث سرقة متنوعة، وضبط (33) قضية أحداث، وإعادة (2) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (63) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (92) متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (455250) حكم قضائى.. بإجمالى (38385) متهم ، بينها (1811) حكم جناية، و(170597) حكم حبس، و(216830) حكم غرامة، و(64212) مخالفة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1598) متهم، بينها كمية من مخدر البانجو، وزنت (265٫990 كيلو جرام)، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (277٫61 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (43٫676 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (16٫163 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 3٫53 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1٫70 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (117جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (314 جرام)، و (5050) قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، و(18٫863) قرص مؤثر ، و (20٫363) قرص مخدر لعقار الترامادول، وضبط عدد (11) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وضبط (1) قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (8) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (33٫000٫000– ثلاثة وثلاثون مليون جنيه تقريباً).