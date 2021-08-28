شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دول إقليمية تدعم العراق فى مواجهة الإرهاب.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يوجه رسالة للشعب العراقى: حافظوا على بلدكم.. ابنوا وتعاونوا وشاركوا فى الانتخابات

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مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».. 9 دول إقليمية تدعم العراق فى مواجهة الإرهاب

الرئيس السيسى يوجه رسالة للشعب العراقى: حافظوا على بلدكم.. ابنوا وتعاونوا وشاركوا فى الانتخابات.. الشعب الذى يملك هذه الحضارة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلا واعدا.. وأؤكد أن لكم فى مصر إخوة حريصين على نهضتكم مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم فى مجالات مختلفة إيمانا بوحدة المصير والهدف

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الرئيس السيسى لأمير قطر: حريصون على التعاون المثمر من أجل البناء والتنمية.. الرئيس يلتقى برهم صالح فى بغداد.. ويشدد على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح: مصر ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى

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