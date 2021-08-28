حملوتها الكلية 37 ألف طن.. أكبر مستشفى عائم في العالم يعبر قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة، شهدت اليوم السبت، عبور السفينة GlOBAL MERCY أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

وفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عصام شاهين كبير مرشدين، والربان طارق إسماعيل كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

تتبع السفينة منظمة "MERCY SHIP" الخيرية، يبلغ طول السفينة 174 مترًا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.

وتعد السفينة هي الأكبر من نوعها لتقديم الخدمات الطبية المدنية مجانًا كمشفى عائم، وهي مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث في العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين، كما تتيح المستشفى العائم تدريب الكوادر الطبية من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع الأسطول العالمي، معربًا عن تقدير الهيئة لكافة الجهود والاسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية وحرصها على أن تكون ركنا رئيسيا نحو أداء رسالة عالمية تعني بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب ودواء وخدمات علاجية في أسرع وقت ممكن انطلاقا من الدور الحضاري للقناة شريانا للخير والرخاء.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم السبت، عبور 59 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.3 مليون طن.