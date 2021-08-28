الأوقاف تشدد على حظر التدخين بالديوان العام والجهات التابعة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

جددت وزارة الأوقاف، التشديد بشأن قرارها بحظر التدخين في أماكن العمل الرسمية بالديوان العام والمساجد وجميع الجهات التابعة لها.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مخالفة القرار يستدعي المساءلة الواجبة الفورية، خاصة أن طبيعة العمل بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة، أم بديوان عام هيئة الأوقاف وجميع المناطق التابعة بالأقاليم، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أم بمستشفى الدعاة والفروع الطبية التابعة لها، تتأبى على ذلك المسلك المضر بصحة الإنسان وتعطيل مصالح العمل.

وأوضح عبدالعزيز، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد على ضرورة تنفيذ القرار دون أي تهاون لأي فرد بداية من القيادات وصولًا للعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تفعيلًا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التي تحظر التدخين في أماكن العمل، خاصة القانون رقم 154 لسنة 2007 بحظر التدخين في المصالح الحكومية وتقرير عقوبة الغرامة.

وشدد رئيس القطاع الديني، على جميع العاملين بالمساجد، خاصة العمال مراعاة ذلك، حرصا على إعطاء نموذج للانضباط والصورة التى يجب أن يكون عليها جميع العاملين بالوزارة بصفة عامة وقطاع الدعوة والمساجد بصفة خاصة لطهارتها وقدسيتها.

وأوضحت عبدالعزيز، أن هناك منشورا تم توزيعه على المديريات والإدارات وجميع الجهات التابعة للوزارة لوضع هذا المنشور في مكان بارز لجميع العاملين، حتى لا يحدث مخالفة للأمر، لافتا إلى أن هناك تفيش دائم بالديوان والمديريات والمساجد لمتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الوزارة وضوابط العمل.​