غايتهما الشهرة والربح.. الداخلية تضبط أبطال فيديو "الملابس الداخلية" بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن عرض شخصين ملابس داخلية للبيع داخل إحدى عربات المترو.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية "مجهولة المصدر" للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو وقيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، شخصين مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة.

و بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ذلك المقطع وبثه عبر صفحتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، وذلك بقصد الشهرة والتربح من خلال تحقيق أعلى معدلات للمشاهدة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.