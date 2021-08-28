"ساندوتش محشي مخدرات".. ضبط مواطن اختلق واقعة لحصد مشاهدات على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى إعطائه آخر سندوتشات تحوي مواد مخدرة بطريق القاهرة / السويس الصحراوي.

وتبين من الفحص، وفق بيان للداخلية اليوم السبت، أن ناشر الفيديو اختلق واقعة على غير الحقيقة بغرض تحقيق أعلى نسبة مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة / السويس الصحراوي) بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف "سيارة" ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له "ساندوتشين" لتناولهما فارتاب فـى أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.

بالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو والقائم على نشره وتبين أنه سائق، مقيم بمحافظة المنوفية، وباستدعائه قرر بحصوله على "ساندوتشين" من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة / السويس)، وفى الطريق رسخت في ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح.