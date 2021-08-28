النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة الجديدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

التقى النائب العام المستسار حماده الصاوي، اليوم السبت، بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب العام وفق بيان اليوم، لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل بالنيابة العامة وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، ووجَّهَهُن سيادتُه إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

كما أكدَّ لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع بالنيابة العامة شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل بالنيابة العامة.

وأعلنَ في ختام اللقاء عن إعداد معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ أول سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال بالنيابة العامة حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.