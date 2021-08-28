شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك فى مؤتمر تأهيل المساقى وتطبيق أنظمة الرى الحديث بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد القيصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا فى فعاليات مؤتمر مشروع تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى أساليب الرى الحديثة الذى عُقد بقاعة المؤتمرات اليوم.

وأوضح وزير الزراعة أن المشروعات القومية المنفذة فى مجال الموارد المائية تهدف إلى حسن استغلال المياه، والحفاظ عليها، وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكافة المزارعين وذلك طبقًا للقرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنه 2021 بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى إطار توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق المشروع القومى لتأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى أساليب الرى الحديثة، بهدف الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية فى الزراعة والرى.

وأضاف "القصير" أن تجربة المحاصيل الزراعية بنظام الشتلات والرى بالتنقيط تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة، مشيرا إلى سعى الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على جميع المحاصيل الزراعية فى محافظات الصعيد.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن المشروع القومى لتبطين الترع يهدف إلى ترشيد المياه التى يتم اهدارها فى الشبكة المائية، مشيدًا بذلك المشروع الذى سيؤدى إلى ترشيد المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الزراعى بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وناشد ‏ الداودى كافة المزارعين ببدء تحديث نظام الرى على المنظومة الحديثة من خلال الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتى توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الرى، لافتا إلى أن البنك الزراعى المصرى يدعم الفلاح بمنحه القروض بدون فائدة وعلى فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.