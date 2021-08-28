شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد لأمير قطر حرص مصر على التعاون المثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

الرئيس السيسي يلتقى نظيره الفرنسى وملك الأردن ورئيس وزراء العراق

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، في بغداد، مع ملك الأردن والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي ورئيس وزراء العراق علي هامش مؤتمر بغداد.

تعرف على نسب القبول بالكليات العسكرية دفعة 2021.. فيديو

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو توضيحى عن نسب القبول الجديدة بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021، حيث صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021 كالأتى:

الرئيس السيسي يؤكد لأمير قطر حرص مصر على التعاون المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

الرئيس السيسي يلتقى فى بغداد مع أمير قطر ورئيس وزراء الكويت.. فيديو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تناول اللقاء مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

محافظة الجيزة تسلم 48 أسرة من منطقة سن العجوز بالهرم وحدات مفروشة.. صور

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تسكين 48 أسرة كدفعه أولى من أهالى منطقة سن العجوز الغير أمنه بحى الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر، وذلك استكمالا لما بداته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق الغير أمنه بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية أمنه.

عبور أكبر سفينة حاويات وأكبر مستشفى مدنى فى العالم قناة السويس.. صور

شهدت قناة السويس، اليوم السبت، عبور سفينة الحاويات العملاقة " EVER ACE" أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

الرئيس السيسي: مصر تقف سندا ودعما لجهود حكومة العراق لتقوية الدولة الوطنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك مصلحة للجميع فى أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا، ومن هنا يأتى اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة فى العلاقات الدولية، والتى لا خلاف عليها، وهى حسن الجوار، وعدم الاعتداء، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والامتناع غير المشروط عن التدخل فى شئونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلًا عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أى شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى.

بدء التسجيل الإلكترونى لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر غدا

أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 أغسطس، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.

الرئيس السيسي: العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وشهد العراق تدخلات خارجية متعددة، مؤكدا دعمه الكاملة للسلطات العراقية في مواجهة الإرهاب.

(أ.ش.أ): وزير دفاع كوريا الجنوبية يشيد بالتطور الكبير في العلاقات مع مصر

أشاد وزير الدفاع بكوريا الجنوبية "سا ووك" بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده ومصر منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

الرئيس السيسى: نثق في نجاح العراق فى الوفاء بالاستحقاق الانتخابى المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تدعم العراق لاستعادة مكانه التاريخى وموقعه في العالم العربى، مشيرا إلى أن مصر لديها التزام ثابت في العلاقات الدولية من خلال حسن الجوار والامتناع غير المشروط في التدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

غدا ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 وأسوان 44

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تشييع جثمان الراحل حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بحضور الخطيب وطارق سعدة

شيع جثمان الراحل الإعلامي للكبير حمدي الكنيسي، من مسجد الحصري بمنطقة 6 اكتوبر، بعد إقامة الصلاة عليه ، وحضر بجانب أسرته وذويه، كل من الكابتن محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وأعضاء من نقابة الاعلاميين، والنائب مصطفي بكري، والكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من الإذاعيين وآخرين من الكتاب الصحفيين.

"هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى".. جملة شيكابالا لمجاهد سبب اشتعال الأزمة

شهد استاد بتروسبورت أمس مشادة بين شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ما تسبب فى إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى والاكتفاء بحصول رئيس نادى الزمالك على الدرع وتسليمه للاعبين فقط.

المترو يستقبل الدفعة الخامسة من القطارات الجديدة للخط الثانى الشهر المقبل

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع وصول الدفعة الخامسة من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى مع شركة هونداي روتم الكورية خلال الشهر المقبل.

الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة ملياري جنيه خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة شتى الجرائم، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (55) متهما، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 27 قطعة سلاح أبيض".

الرئيس السيسي فى رسالة للشعب العراقى: "حافظوا على بلدكم.. ابنوا وتعاونوا"

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على توجيه رسالة إلى الشعب العراقى.

الرئيس السيسي: مصر تدعو القوى الدولية لاحترام سيادة العراق

أكد الرئيس السيسي، رفضه التدخلات الخارجية في العراق، قائلا: "مصر تقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كافة التدخلات الخارجية، فمصر تدعو القوى الدولية لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات على أرضه".

التعليم: لا صحة لخفض درجة طالب الثانوية المتظلم وزيادتها حال الاستحقاق

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تظلم طلاب الثانوية العامة على النتيجة لا يخفض درجة الطالب بعد التظلم، قائلة: لا يوجد سبب لتخوف بعض الطلاب من خفض درجاتهم فى المواد المتظلمين فيها، متابعة: التظلم هدفه فحص ورق الإجابة وزيادة درجتها حال استحقاقها لكن لا يترتب على فحص ورق الإجابة حرمان الطالب من درجات حصل عليها وتم إعلانها فى نتيجة الثانوية العامة، مشددة على أن كل طالب سوف يحصل على حقه فى التظلمات.

طرح ورق العنب والسمان والبط المسكوفى على بطاقات التموين

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين حيث يحصل كل فرد مقيد ببطاقة التموين على سلع بقيمة 50 جيه شهريا .

زوجة نضال الشافعى: حالته مستقرة ويخرج من المستشفى خلال أيام

أكدت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالته الصحية حاليًا مستقرة بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة أمس وإصابته بصديد ناتج عن جراحة القولون التى تعرض لها مؤخرًا، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى خلال أيام للاستعداد لعملية جراحية خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأقل، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء.