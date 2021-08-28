شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يشيد بدور مصر في إرساء دعائم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، كأحد أهم شركائها في المنطقة، مثمناً دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأعرب الرئيس الفرنسي - خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، عن تقدير بلاده لمصر، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.