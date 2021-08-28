شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة الكشف المجانى عن هشاشة العظام بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق أعمال حملة الكشف المبكر المجانى عن هشاشة العظام "اطمن على صحة عظامك"، اليوم السبت، بمحافظة الأقصر، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل جديدة.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أنه خلال الحملة التى يستمر عملها اليوم وغدًا الأحد الموافق 29 أغسطس بمستشفيى "الكرنك الدولى، وطيبة التخصصي"، يتم الكشف عن هشاشة العظام مجانًا لدى أهالينا من قاطنى محافظة الأقصر من السيدات والرجال فوق سن الـ 40 عاما، كما يتم تقديم نصائح وقائية وتوعوية للمواطنين منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتشمل النصائح التوعوية توضيح أعراض مرض هشاشة العظام، وطرق الوقاية من الإصابة به، حيث تُصنف هشاشة من أكثر الأمراض انتشارًا فى العالم دون الشعور بأعراض والتى تظهر فى أغلب الأحيان فى وقت متأخر من الإصابة.

وأضافت الهيئة، أنه حال اكتشاف أى عوامل خطورة أو إصابة لدى المفحوصين يتم تحويلهم إلى الأطباء المختصين بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقى الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لعلاجهم، وبالتالى يتم الاطمئنان بشكل مستمر على صحة المواطنين، لافتة إلى امتداد فعاليات حملة "اطمن على صحة عظامك" للكشف المجانى عن مرض هشاشة العظام لمحافظة الأقصر يومى 28، 29 أغسطس الجاري، يعنى أن الحملة قد استهدفت المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث استهلت الحملة فعاليتها منذ مطلع أغسطس بمحافظة الإسماعيلية مرورًا بمحافظة بورسعيد فى منتصف أغسطس 2021، وصولًا إلى محافظة الأقصر اليوم، وذلك بهدف الاطمئنان على كافة المنتفعين ووقايتهم وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة بهشاشة العظام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الهدف الرئيسى من إطلاق وتبنى الهيئة للحملات وللمبادرات الصحية هو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد فى مختلف المحافظات وبجودة عالمية، بدءًا من تعزيز الوعى حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، ووصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.