شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: دعم المستشفيات الجامعية بـ 134 جهاز تنفس بـ 54 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، انتهاء مجلس المستشفيات الجامعية من شراء وتسليم 134 جهاز تنفس صناعي بقيمة 54 مليون جنيه من ميزانية المجلس، وتسليمها للمستشفيات الجامعية، وذلك ضمن استعدادات المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات لفيروس كورونا ، من خلال رفع جاهزية المستشفيات الجامعية.

الجدير بالذكر أن أجهزة التنفس الصناعي ستدعم دور المستشفيات الجامعية للاستمرار فى القيام بدورها الفعال في تقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، الذين يتم استقبالهم في المستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها المستشفيات الجامعية لدعم مستشفيات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.