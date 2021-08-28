شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسعى لتعميم تجربة زراعة القصب بالشتلات والأصناف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا عدد من الحقول الزراعية ( قصب السكر، والنباتات العطرية) بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى والتى تعتمد على أنظمة الرى الحديث تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تطبيق أنظمة الرى الحديث فى الزراعة .

واستمع وزير الزراعة ومحافظ قنا والوفد الموافق لهما لشرح تفصيلى من صاحب المزرعة حول تجربته فى الاعتماد على الرى الحديث (الرش - التنقيط ) واعتماده على الطاقة الشمسية فى التشغيل، حيث أوضح صاحب المزرعة أنه قام بزراعة 20 فدانا بقصب السكر بنظام الشتلات باستخدام الرى بالتنقيط بالإضافة إلى حوالى 20 فدانا نباتات عطرية بنظام الرى بالرش.

وأشاد وزير الزراعة بالتجربة، مؤكدا أنه نموذج يُحتذى به بالنسبة لأقرانه من المزارعين نحو التحول إلى أنظمة الرى الحديث، التى تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة كبيرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالإضافة إلى دورها فى خفض التكلفة والعمالة واستهلاك الأسمدة بنسب تصل إلى 50٪؜.

وأضاف " القصير " أن وزارة الزراعة تسعى إلى تعميم تجربة زراعة محاصيل القصب بالشتلات والأصناف الجديدة التى تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومتها للتغيرات المناخية والإعتماد على رى تلك المحاصيل بالتنقيط، موجها الشكر للقائمين على هذه التجربة وللبنك الزراعى المصرى لتقديمه الدعم والتمويل اللازم الذى ساهم فى نجاح التجربة .

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن المحافظة تعد الأولى على مستوى مصر فى زراعة القصب وإنتاج السكر، حيث تبلغ المساحة المنزرعة به أكثر من 120 الف فدان تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب سنويا بما يعادل 300 ألف طن سكر، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تحرص على تطوير زراعة القصب من خلال إدخال نوعيات جديدة ذات قدرة انتاجية عالية، مؤكدا حرصه الشديد على دعم المزارعين الراغبين فى التحول إلى أنظمة الرى الحديث وتقديم كافة التسهيلات لهم .