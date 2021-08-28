شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقى نظيره الفرنسى وملك الأردن ورئيس وزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، في بغداد، مع ملك الأردن والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي ورئيس وزراء العراق علي هامش مؤتمر بغداد.