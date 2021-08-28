شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقى نظيره الفرنسى وملك الأردن ورئيس وزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، في بغداد، مع ملك الأردن والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي ورئيس وزراء العراق علي هامش مؤتمر بغداد.
وشارك الرئيس السيسي - الذي وصل صباح اليوم - في قمة "بغداد للتعاون والشراكة"، في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.
ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.