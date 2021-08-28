شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسلم 48 أسرة من منطقة سن العجوز بالهرم وحدات مفروشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تسكين 48 أسرة كدفعه أولى من أهالى منطقة سن العجوز الغير أمنه بحى الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر، وذلك استكمالا لما بداته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق الغير أمنه بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية أمنه.

وأكد محافظ الجيزة بأن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء بكافة المناطق الغير أمنه وتوفير سكن حضارى لقاطنيها وفى ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق الغير أمنه والتى لها أولويه عاجله لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديله لهم بناءًا على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ بأن مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذى تم إقامته لصالح سكان منطقه سن العجوز محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطنى سن العجوز فضلًا عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافه الوسائل المعيشية الأخرى.

والتقى المحافظ بعدد من الأسر التى إنتقلت إلى الوحدات السكنية الجديدة والذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير مساكن عصرية ومؤثثة على أعلى مستوى الأمر الذى من شأنه أن يحسن من الظروف المعيشية التى كانوا فيها ويساهم فى خلق بيئة مناسبة للأجيال الجديدة تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها وحرصها على تغيير وجه الحياه لهم إلى الافضل.

رافق محافظ الجيزة، كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ وتامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وقيادات المحافظة.