شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الحكومة × أسبوع.. 11 قرارا و11 اجتماعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 أغسطس 2021، والذي تضمن الموافقة ‏على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ‏مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.‏

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد ‏الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من ‏‏24/8/2021، فضلاً عن الموافقة على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في ‏التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ وذلك للبحث عن الذهب ‏والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية، بالإضافة إلى الموافقة على الانضمام إلى ‏مؤسسة التمويل الأفريقي، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في ‏المضي قدماً نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تم اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها ‏وزارة المالية حول طلب محافظة قنا التصرف فى مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، وذلك ‏عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق ‏الانتفاع لمدة ثلاثين عاماً؛ لإقامة مستشفى استثماري عليها.‏

كما تضمنت القرارات وفقاً لما أبرزه التقرير، اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية حول طلب ‏محافظة الوادي الجديد التصرف في قطعتي أرض بمساحتي (2400م2 ، و2550 م2)، واللتين تقعان ‏شمال محطة وقود "وطنية" بالطريق الدائري بالسبط الشرقي بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى ‏الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز ‏الطبيعي، إلى جانب الموافقة على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (‏e-finance )‎؛ لإنشاء مركز ‏اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على ‏استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من ‏مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، في حين تمت الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن ‏اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون ‏البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع، بجانب الموافقة على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع ‏اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور - حسن علام ) عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، ‏قدرة 2250م، بنظام ‏BOO، بقرية "هنادي" بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من ‏طاقة الرياح بنظام ‏BOO‏ بقدرة 1100 ميجاوات، وكذلك الموافقة على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا ‏التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة.‏

وشملت القرارات أيضاً، كما أظهر التقرير، الموافقة على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ‏بتوقيع عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم ‏وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة فى هذا ‏الشأن، بالإضافة إلى اعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت اجتماعها فى ‏‏23 أغسطس 2021، والتي تضمن جزء منها مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من ‏أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي ‏أرض، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تقع الأولى بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ ‏وذلك لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، بينما تقع الثانية بناحية بلاط بمحافظة الوادي الجديد؛ ‏لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة محولات بلاط الكهربائية.‏

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد ‏اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، ‏وذلك بحضور وزيري المالية، ولتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل ‏بالغاز الطبيعي، ومستشار وزيرة الصناعة، ومسئولي مصانع السيارات العاملة في المبادرة، بالإضافة إلى ‏اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل ‏على إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا لتكون متحفاً مفتوحاً أمام العالم، وذلك بحضور وزيري السياحة ‏والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الجهاز ‏المركزي للتعمير، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، ومسئولي ‏المكتب الاستشاري لمشروع حدائق الفسطاط، فضلاً عن اجتماع مع المجموعة المصغرة لاستعراض الأداء ‏والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير ‏المالية للسياسات المالية، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي، ومعاون ‏وزيرة التخطيط ، وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث وجه باستحداث برنامج تحفيز طيران ‏داخلي يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد ووادى النيل، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، ‏والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، ومدير المتاحف العسكرية، ومساعد وزير ‏الداخلية لقطاع السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.‏

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما جاء بالتقرير، اجتماعاً لبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في ‏مصر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس" الألمانية، ‏والعضو المنتدب لشركة "سيمنس" للطاقة-مصر، وعدد من مسئولي الشركة، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف ‏التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، ‏والتنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والرئيس التنفيذي ‏للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، ‏وكذلك اجتماع لمتابعة أعمال التطوير التي تتم في مدينة شرم الشيخ، حيث أشار إلى توجيهات رئيس ‏الجمهورية بالاهتمام بتعقيم المنشآت السياحية بالمدينة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الخدمات، ‏وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، والرئيس التنفيذي للهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، ومسئولي الجهات المعنية، وكذلك اجتماع ‏لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية/ العلمين / ‏مطروح)، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ‏ومساعد وزير النقل لشئون المكتب الفني.‏

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ‏مثل المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات ‏المضادة لفيروس "كورونا"، بجانب عقد اجتماع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي ‏الدولة لاستعراض دراسة حول أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في المحافظات، حيث اكد أن ‏الحكومة تولى أهمية كبيرة لملف تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضي، فضلاً عن ‏اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى ‏العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة، ومناقشة ‏ملف إعادة هيكلة الوزارات والجهات، وكذا موقف تسكين الموظفين على الهياكل الجديدة

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة سيادته أعمال التطوير ‏بعدد من المنشآت في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية؛ يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ‏ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى تفقد مشروعي تطوير ميدان ‏محطة مصر وحلقة الأسماك بالأنفوشي، حيث كلف بدهان جميع واجهات المباني المحيطة بالميدان ضمن ‏أعمال التطوير، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات ‏المسلحة للمنطقة الشمالية، كما شهد مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين ‏الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "سيمنس" للطاقة، حيث وقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة لكهرباء مصر، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس"، والعضو المنتدب لشركة "سيمنس" ‏للطاقة-مصر.‏

وشملت الأنشطة أيضاً وفقاً للتقرير، توجه إلى محافظة الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق ‏المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم تزامناً مع احتفال الأقصر بعيدها ‏القومي، إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ‏ومحافظ الأقصر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك الإدلاء بتصريحات صحفية خلال متابعته ‏لأعمال الترميم بالأقصر، أعرب فيها عن سعادته لتواجده في مدينة الأقصر، والتي تحظى باهتمام كبير من ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً بأول، مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية تتحدد في استعادة الوجه الحضاري ‏لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمبانى المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها، بجانب تفقد سيادته مبنى ‏الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على حركة السفر والوصول، والتأكد من جودة ‏الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذا متابعة منظومة الكاميرات الحرارية الموجودة داخل صالات ‏السفر والوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك برفقة وزير الطيران ‏المدني، ونائبه.‏

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع وزيرة الصحة والسكان لمتابعة إجراءات تلقي العاملين في القطاع التعليمي للقاحات ‏المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقي المواطنين، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية ‏بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا.‏