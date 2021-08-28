الداخلية: تحرير 21 ألف مخالفة مرورية وتنفيذ 455 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 219838 مخالفة مرورية متنوعة، ورفع 269 سيارة متروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

وأثمر الجهود خلال أسبوع عن تحرير 219838 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 35415 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3932 موقف عشوائي، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (269 سيارة – 61 دراجة نارية).

وتنفيذ 455250 حكم قضائي، بإجمالي 38385 متهم، منها 1811 حكم جناية، و170597 حكم حبس، و216830 حكم غرامة، و64212 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.