الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.9 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 63 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و 3.3 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

أسفرت عن ضبط 79293 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (63٫004٫602) جنيه.

وضبط 1776 قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت (2٫053٫922٫107) جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3٫973٫902) جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبط 20 قضية في مجال مكافحة جرائم (الاتجار في النقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال- سوق مال– اختلاس المال العام– بطاقات ائتمان – احتيال مصرفي– استغلال نفوذ- غسل أموال – كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (119٫088٫419 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.