الأمن العام: ضبط 1598 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 33 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1470 قضية اتجار في المواد المخدرة ضمت 1598 متهم.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع الماضي، ضبط 1470 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1598 متهم، جاء أبرزها كمية من مخدر البانجو، وزنت (265٫990 كيلو جرام)، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (277٫61 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (43٫676 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (16٫163 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 3٫53 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1٫70 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (117جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (314 جرام)، و5050 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و 18٫863 قرص مؤثر، و20٫363 قرص مخدر لعقار الترامادول.

وضبط 11 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وقضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 8 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (33٫000٫000– ثلاثة وثلاثون مليون جنيه تقريباً).

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.