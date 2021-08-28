الداخلية: ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بأسطوانات غاز بالإكراه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بأسطوانات غاز بالقليوبية بالإكراه وإطلاق عيار ناري، وإصابة قائدها.

كان قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق، مقيم بدائرة القسم "مُصاب بعيار خرطوش بالبطن") وبسؤال مرافقه (سائق، مقيم بدائرة القسم) قرر أن المُصاب من بلدته بمحافظة قنا ويعمل طرفه سائق سيارة وعلم من الأهالي أنه حال سيره بمنطقة سكنه بسيارة نقل ملك شقيقه مُحملة بــ ( 13 أسطوانة غاز ) لتوزيعها على المحال والورش التجارية استوقفه 3 مجهولين يستقلون سيارة وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد محلى فأحدث إصابته المشار إليها واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة مديرية أمن القليوبية، اسفرت جهوده عن العثور على السيارة الـمُبلغ بسرقتها والسيارة الأجرة التى استخدمها المتهمين في ارتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")؛حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم لسرقة السيارة المشار إليها وابتزاز مالكها على مبلغ مالي مقابل إعادتها، وقاموا باستئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "دون علم مالكها" واستقلالها وتتبعوا السيارة النقل وقائدها، وأثناء قيامهم بسرقة السيارة قاومهم المجنى عليه وأمسك بأحدهم الذى بادر بإطلاق عيار ناري من سلاح (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في أسطوانات الغاز بالبيع "تم ضبطها".

كما أرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.