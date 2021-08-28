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ضبط شخصين بحوزتهما 6 كيلو بانجو ببورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من مخدر البانجو بحوزة شخصين ببورسعيد بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، أفادت بقيام ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الكردى ببورسعيد) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الكردي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما (عدد 3 لفافات لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – 2 هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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