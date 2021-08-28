وزير الزراعة يتفقد حقولًا زراعية بقنا والأقصر.. ويشيد بجهود "باب رزق" لتمويل المشروعات -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، عددًا من الحقول الزراعية (قصب السكر، والنباتات العطرية) بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، والتي تعتمد على أنظمة الري الحديث، يرافقهما علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وكل من النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وقيادات الوزارة والمحافظة، وبعض نواب البرلمان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطبيق أنظمة الري الحديث في الزراعة.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ قنا والوفد المرافق لهما إلى شرح تفصيلي من صاحب المزرعة حول تجربته في الاعتماد على الري الحديث (الرش- التنقيط) واعتماده على الطاقة الشمسية في التشغيل؛ حيث أوضح صاحب المزرعة أنه قام بزراعة ٢٠ فدانًا بقصب السكر بنظام الشتلات باستخدام الري بالتنقيط، بالإضافة إلى نحو ٢٠ فدان نباتات عطرية بنظام الري بالرش.

وأشاد وزير الزراعة بالتجربة، مؤكدًا أنه نموذج يُحتذى به بالنسبة إلى أقرانه من المزارعين نحو التحول إلى أنظمة الري الحديث، مشيرًا إلى أن تلك الأنظمة تسهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة كبيرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بالإضافة إلى دورها في خفض التكلفة والعمالة واستهلاك الأسمدة بنسب تصل إلى ٥٠٪.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة تسعى إلى تعميم تجربة زراعة محاصيل القصب بالشتلات والأصناف الجديدة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومتها التغيرات المناخية والاعتماد على ري تلك المحاصيل بالتنقيط، موجهًا الشكر إلى القائمين على هذه التجربة والبنك الزراعي المصري؛ لتقديمه الدعم والتمويل اللازم الذي أسهم في نجاح التجربة.

وقال محافظ قنا إن المحافظة تعد الأولى على مستوى مصر في زراعة القصب وإنتاج السكر؛ حيث تبلغ المساحة المنزرعة به أكثر من ١٢٠ ألف فدان، تنتج نحو ٣ ملايين طن قصب سنويًّا؛ بما يعادل ٣٠٠ ألف طن سكر، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تحرص على تطوير زراعة القصب من خلال إدخال نوعيات جديدة ذات قدرة إنتاجية عالية، مؤكدًا حرصه الشديد على دعم المزارعين الراغبين في التحول إلى أنظمة الري الحديث وتقديم كل التسهيلات لهم .

وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظ قنا ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بمتابعة برامج "باب رزق" لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالي، والتي نظمها البنك الزراعي المصري.

وأكد وزير الزراعة أن البنك الزراعي المصري يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين من خلال البرامج التمويلية الميسرة التي تساعدهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة؛ بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل أساسي للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة.

وأضاف محافظ قنا أن البنك الزراعي المصري دائمًا ما تكون له تجارب رائدة في مجال التنمية الشاملة؛ حيث يسهم في مبادرة إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرًا، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري؛ لمساعدتهم على إطلاق أعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، وبإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال أكثر من ٤٠ فرعًا بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة توفير كل التيسيرات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم.

وتفقد وزير الزراعة، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة بحوث المطاعنة.

وقال القصير إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث في المطاعنة، برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث، مشيرًا إلى أن مساحة محطة بحوث المطاعنة تبلغ نحو 130 فدانًا، وأنشئت عام 1963 لتخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان.

وقال الدكتور محمد نوبي مدير محطة بحوث المطاعنة، إن المحطة يتم فيها تنفيذ جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة، تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في مجال البحث العلمي، واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاج في مجال الخدمات الإرشادية من خلال القيام بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية التالية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية في مجال التدريب تقوم محطة بحوث المطاعنة بعقد دورات تدريبية للباحثين للوقوف على أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة.