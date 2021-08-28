السيسي للشعب العراقي: حريصون على نهضتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب العراقي، وذلك في ختام كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال السيسي: أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق، فأقول إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلاً واعداً بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل.

وتابع الرئيس: أؤكد أن لكم في مصر إخوة حريصين على نهضتكم، مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة إيماناً بوحدة المصير والهدف لنسير معاً على طريق المستقبل الذي تضيئه إرادتنا وثقتنا في قدرتنا الصلبة على اجتياز الصعاب أياً كانت.