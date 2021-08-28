السيسي للعراقيين: حافظوا على بلادكم.. تعاونوا وشاركوا وابنوا مستقبل أبنائكم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقف سندًا ودعمًا لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها؛ بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته، اليوم السبت، أمام قمة "بغداد للتعاون والشراكة"، على رفض مصر التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى إلى احترام سيادة هذا البلد العريق وخيارات شعبه.

وأضاف الرئيس السيسي أن هناك مصلحة للجميع في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيًّا وإقليميًّا، ومن هنا يأتي اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية التي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلًا عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى.

وأعرب السيسي عن سعادته بالوجود في العراق بلاد الرافدين وإحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي.

وقال السيسي: "يشرفني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ لمبادرته بالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر المهم".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنه لمن دواعي سروري أن أوجد اليوم مجددًا في العراق بلاد الرافدين وإحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي؛ الأمر الذي يجسد المستوى غير المسبوق لعلاقات الشراكة مع أشقائنا العراقيين والرغبة السابقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي (المصري- العراقي- الأردني) أو في الإطار الإقليمي الأوسع؛ بما يمكننا معًا من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا استنادًا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة وقائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأردف السيسي: "واجه العراق إلى جانب دول وشعوب عربية أخرى -على مدى السنوات الماضية- تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعب شقيق وارتدت بتداعياتها على شعوب الجوار في سياق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وذلك في وقت يواجه فيه عالمنا تحديات ذات طابع عالمي تعنى بها شعوب البشرية جمعاء وتتضاءل أمام خطورتها الصراعات الدولية أو العرقية أو المذهبية التي تعرفها منطقتنا العربية".

وتابع السيسي: "حين نرى ما يلحقه فيروس كورونا أو تغير المناخ بالعالم من أهوال وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة؛ فإن علينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا".

وأضاف السيسي أن "شعوب العالم من حولنا باتت تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية، وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لها على أسس علمية، ويصح في هذا السياق أن يكون لنا إسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراتها على مجابهة الواقع؛ وهو ما نؤمن به في مصر أنه لا خلاص لنا من دونه، وأرى لدى الأشقاء في العراق ذات العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقًا للأهداف السامية والتطلعات الإنسانية الجامعة".

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تنظر بتقدير بالغ إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتى سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني".

وتابع السيسي: "وإن تناول ما تحقق من إنجازات لا يكتمل دون التطرق إلى جهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي على المستويات وبمختلف القطاعات؛ الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا للجهود الدؤوبة في الإعداد المتأني والدقيق لها، كما نتمنى أيضًا للدولة العراقية بل ونثق في نجاحها الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم؛ بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه".

وأردف الرئيس السيسي: من هذا المنطلق تستمر مصر في مساعدة الحكومة العراقية في جميع جهودها الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.

وتابع السيسي: إيمانًا من جانبنا بحتمية التعاون والتكاتف بين الأشقاء ومنافعه المتعددة، فقد جاءت آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لتترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث إلى واقع ملموس من حيث تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك وتعظيم التشابك بين مصالح شعوبنا من خلال مسارات عملية ومدروسة للتعاون يشعر بها المواطن العراقي وأشقاؤه الأردنيون والمصريون؛ ونأمل أن يتسع ذلك حين تتوفر الظروف الملائمة إلى سائر الشعوب العربية وشعوب المنطقة كافة".

وجدد الرئيس السيسي تأكيد اعتزام مصر المضي قدمًا -بكل دأب- نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الآلية؛ بما يحقق التنمية المأمولة لدول المنطقة.

وجدد الرئيس الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على عقد هذا المؤتمر؛ موجهًا رسالة إلى الشعب العراقي الشقيق، بالقول: إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف؛ ليملك -بلا شك- مستقبلًا واعدًا بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل.

وأكد السيسي: "في مصر أخوة حريصون على نهضتكم مرحبين بنقل تجاربهم وخبراتهم في مجالات مختلفة؛ إيمانًا بوحدة المصير والهدف؛ لنسير معًا على طريق المستقبل الذي تضيئه إرادتنا وثقتنا في قدراتنا الصلبة على اجتياز الصعاب أيًّا كانت".

وأضاف الرئيس: "أيها الشعب العراقي العظيم، أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ، ولديكم تنوع وتعداد وتعدد أعتبره ثراءً كبيرًا.. حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم بأن حافظوا على بلادكم، ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا في ما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار مَن يقودكم إلى الأمام؛ الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول".

وختم الرئيس السيسي بالقول: "أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام".