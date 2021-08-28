شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالطباعة تبدأ إجراءات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن النقابة خاطبت وزارة الاتصالات رسميا، بطلب إرسال لجنة من الوزارة لبدء إجراءات التحول الرقمى للنقابة، وتطوير البنية التحتية الإلكترونية للنقابة ولجانها النقابية، تمهيدا للتحول الرقمى، مشيرا إلى أن ذلك يوفر الوقت والطاقات البشرية لإنجاز مهام أكثر فى العديد من الجوانب الخدمية لأعضاء النقابة، وذلك فى إطار جهود الدولة وحرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمى لكافة قطاعات الدولة.

وأضاف البدوي، في بيان، أن التحول الرقمى سيساعد فى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين النقابة و لجانها، موضحا أن النقابة ستطبق نظام المراسلات والطلبات عن طريق البريد الإلكترونى، حتى لا يكون هناك ضرورة لسفر رؤساء وأعضاء اللجان بالساعات لمسافات طويلة من أجل مخاطبة النقابة، لافتا إلى أن النقابة تستعد لإطلاق موقع الكتروني لعرض كافة خدماتها، مع إمكانية تقديم طلبات تأسيس اللجان النقابية، أو الالتحاق بها عبر الموقع الالكترونى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن النقابة العامة سوف تنظم دورات تدريبية خلال الأيام القليلة القادمة للعاملين لديها ولدى اللجان النقابية حول كيفية تطبيق الرقمنة، من أجل تطبيق بداية التحول في اسرع وقت.