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أسعار الخضروات اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ8 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .

‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه

‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‏‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها.

‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‏‎- عنب بناتى بـ13 جنيها.

‏‎- الباميا الخضراء بـ15 جنيها.

‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.

‏‎- تفاح بلدى بـ15 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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