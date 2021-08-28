شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- عنب بناتى بـ13 جنيها.
- الباميا الخضراء بـ15 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.
- تفاح بلدى بـ15 جنيها.