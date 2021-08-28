شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصرف 2.5 مليون جنيه لـ 2624 عاملاً غير منتظم بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية تعيين 1606 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوى الإعاقة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4353 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل .

واستخرجت المديرية 1038 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 49 متدرجا فى مجال التدرج المهني، وإلحاق 46 بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحى دسوقى مدير المديرية - من خلال تقريره لوزارة القوى العاملة عن انجازات المديرية خلال يوليو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 600 منشآت "دورى – حملات"، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 15 محضراً، وتلقى 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقت 2 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ 8000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف عامل، و منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ 2624 عاملاً مسجلاً بإجمالى 2 مليون و 568 ألفاً و 500 جنيه .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 452 منشأة وإعادة التفتيش على 523 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 95 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 194 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 49 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 452 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.