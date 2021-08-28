شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد مركز الخدمات الزراعية بقرية المراشدة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب مركز الخدمات الزراعية بقرية المراشدة والذي يتم إنشاؤه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري .

واطلعا على مراحل ونسب تنفيذ المركز والذي سوف يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والانشطة المختلفة المرتبطة بها، كما تفقدا قافلة وزارة الزراعة البيطرية في قرية المراشدة والتى تشترك فيها جميع الجهات التابعة للوزارة سواء هيئة الخدمات البيطرية ومعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومعهد الامصال واللقاحات وصندوق التأمين على الماشية، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانا بالإضافة إلى خدمات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات من أجل زيادة الإنتاج الحيواني والالبان .

وسلم وزير الزراعة المزارعين تعويضات صندوق التأمين على الماشية، مؤكداً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالقوافل البيطرية المجانية في القرى الاكثر احتياجا للمساهمة في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .