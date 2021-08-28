شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى يمول قروضا ميسرة حتى 10 آلاف جنيه من خلال برنامج باب رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، برامج باب رزق لتمويل المشروعات، ضمن قافلة الشمول المالى والتى نظمها البنك الزراعى المصرى، و ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى.

وأكد وزير الزراعة أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين، من خلال البرامج التمويلية الميسرة التى تساعدهم فى اقامة مشروعاتهم الخاصة بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل اساسى للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة .

ومن جانبه أضاف محافظ قنا أن البنك الزراعى المصرى دائما ما يكون له تجارب رائدة فى مجال التنمية الشاملة حيث يساهم فى مبادرة احلال السيارات الكبود الى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التى أطلقها البنك الزراعى المصرى مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب فى قرى الريف المصرى لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التى يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالى ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر إحتياجا.

واضاف أن برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلأف جنيهاً بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال اكثر من 40 فرع بمحافظة قنامشيرا إلى أنه تم مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين فى الحصول على التمويل اللازم، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أى مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض فى أسرع وقت ممكن .

ويواصل وزير الزراعة جولته فى محافظة قنا لتفقد ومتابعة المشروعات الزراعية ومبادرة حياة كريمة.