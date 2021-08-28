شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء ونشاط للرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري وجنوب الصعيد تميل للحرارة علي السواحل الشمالية نهارا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لنشاط الرياح الشمالية علي شمال وجنوب الصعيد وعلي مسطح البحر الاحمر ؛ والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب زيادة نسبة الرطوبة، والطقس معتدل ليلا علي كافة الانحاء.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.