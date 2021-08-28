شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق دورة تدريبية مشتركة للأئمة بمشاركة 21 إماما وواعظة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات المصريات والسودانيات، يوم 11 سبتمبر المقبل، حيث تشهد هذه الدورة المشتركة مشاركة إحدى عشرة واعظة من جمهورية السودان الشقيقة لأول مرة، يشاركهم خلال انعقاد هذه الدورة 10 أئمة و10 واعظات من زملائهم بوزارة الأوقاف المصرية، وتعقد الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة، وفى إطار حرص الوزارتين على التدريب المشترك لنشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، وترسيخ أسس التواصل الإنسانى.

وتتكون قافلة الأئمة والواعظات من جمهورية السودان الشقيقة من 10 أئمة و11 واعظة على النحو التالي:

الشيخ/ إبراهيم ميرغنى - رئيس القافلة.

الشيخ/ بلال ضو البيت آدم - منسق القافلة.

الشيخ/ وليد حسين محمود أحمد نور.

الشيخ/ أحمد النور محمد عبد القادر.

الشيخ/ خالد عبد الله المهدي.

الشيخ/ عبد العظيم أحمد مستور.

الشيخ/ محمد حامد حمدت الله.

الشيخ/ محمد حوى النبي.

الشيخ/ الجيلى حامد محمد حسين.

الشيخ/ محمد أحمد عبد المحمود محمد علي.

الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبد القادر - مشرفة إدارية.

الواعظة/ انتصار عبد المحمود أبو إبراهيم.

الواعظة/ عصماء محمد أحمد يوسف.

الواعظة/ نور عبد الرحيم كمبال.

الواعظة/ جليلة خميس كوكو.

الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.

الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.

الواعظة/ حنان عبد الله إسماعيل.

الواعظة/ مكة محمد النور حامد.

الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.

الواعظة/ رشيدة خليل محمد علي.