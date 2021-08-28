شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر خط طرد بشارع المتحف الزراعى بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد 500 مم الكائن بشارع المتحف الزراعي بحى العجوزة القادم من الزمالك (القاهرة) والمتجهة إلى ميدان ميشيل باخوم، والذى نتج عنه حدوث هبوط أرضى بالشارع جارى إصلاحه .

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازى مع إصلاح الكسر بخط الطرد بالتعاون مع الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة، مشيراً أنه تم الدفع بــ 10 سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة كما تم دعم المنطقة بخدمات مرورية أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق .

ووجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء .

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أى احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأى منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة .