شكرا لقرائتكم خبر عن 28 صفحة وموقعا وتطبيقا.. الأوقاف تكثف جهودها لنشر الفكر الوسطى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف تكثيف جهودها في الفضاء الدعوي الإلكتروني من خلال إطلاق (28) صفحة وموقعًا وقناة وتطبيقًا، بهدف التواصل مع الجمهور، والنشر الدعوى، والتثقيف الإلكترونى، وذلك في إطار رسالتها لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإدراكها لأهمية تنوع وسائلها الدعوية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الصفحات والمواقع والقنوات التي أطلقتها على الانترنت على النحو التالى:

أولًا : الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)

1. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية :

https://www.facebook.com/AwkafOnline

2. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف :

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa

3. صفحة الإعجاز الرباني في الكون :

https://www.facebook.com/e3jazk

4. الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية :

https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg

5. صفحة أطفالنا

https://www.facebook.com/atfalna2030/

6. صفحة وعي

https://www.facebook.com/waa33y

7. الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية

https://www.facebook.com/awkafacademy

8. الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية

https://www.facebook.com/hayatelawqaf/

9. الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة

https://www.facebook.com/AlDoahHospital/

10. صفحة مجلة الفردوس

https://www.facebook.com/2019mag/

11. صفحة عشاق اللغة العربية

https://www.facebook.com/108162944813143

12. صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

https://www.facebook.com/Watania.awka/

13. صفحة محبي العالم الجليل أ.د/ محمد مختار جمعة

https://www.facebook.com/mokhtargomaalovers

ثانيًا : المواقع التابعة لوزارة الأوقاف

14. الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين)

http://ar.awkafonline.com/

15. الموقع الرسمي لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة

https://www.almokhtarone.com/

16. الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

http://islamic-council.net/

17. الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية

http://power-drilling.com/demo/

18. الموقع الرسمي لأكاديمية الأوقاف الدولية

http://awkafacademy.com/

19. الموقع الرسمي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

http://el-mahmoudia.com/

ثالثًا : القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على (يوتيوب)

20. قناة منبر التجديد

https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ

21. قناة وزير الأوقاف (Dr.MokhtarGomaa)

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

22. قناة وزير الأوقاف (د.محمد مختار جمعة)

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

رابعًا : الصفحات الرسمية على (تويتر / انستجرام)

23. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف (تويتر)

https://twitter.com/AwkafOnline

24. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف (تويتر)

https://twitter.com/drmokhtargomaa?s=08

25. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف (انستجرام)

https://www.instagram.com/drmokhtargomaa/

خامسًا : القنوات الصوتية

26. ساوند كلاود

27. تليجرام

https://t.me/awlaf

سادسًا : التطبيقات الإلكترونية

28. تطبيق وعي لأجهزة الأندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.mohamedking3785.AwkafLibrary