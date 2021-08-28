شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تعلن عن إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحى بشارع المتحف الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى بيان لها، أنه تم التنسيق بين شركتى صرف صحى القاهرة والجيزة فور حدوث الكسر صباح اليوم، والدفع بأكثر من عشرة شفاطات وحفار، وتم الانتهاء من سحب المياه تماما والبدء فى أعمال الإصلاح.

وقال أنه تم إيقاف محطة الصرف الصحى بالزمالك لحين الانتهاء من إصلاح الخط، بدون حدوث أى تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالدفع فرق الأمن الصناعى والصيانة وتقديم كل الدعم لشركة الصرف الصحى بالقاهرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.