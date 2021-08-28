شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بالفصل الدراسى الصيفى بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى 2020 - 2021.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، فى بيان، إن الكلية بدأت فى الفصل الدراسى الصيفى فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية فى الـ14 قسم التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أعضاء العملية التعليمية بالكلية.

وأكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة ستنتهي يوم الخميس 16 سبتمبر القادم، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر القادم وتنتهي الثلاثاء 12 أكتوبر بنظام البابل شيت.

وأضافت أن الدراسة بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الاون لاين والتعليم المباشر وجها لوجه، مشيرة إلى أنه تم توفير الكتب الالكترونية ، بجانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الايميل الجامعى للطالب.

وأضافت أنه يتم تعقيم قاعات الدراسة قبل وبعد المحاضرة ويتم التشديد على ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد بين الطلاب وعدم التواجد في طرقات الكلية دون داع، لافتة إلى نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.