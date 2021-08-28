شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الغاز والبترول.. اعرف برامج الدراسة بجامعة القاهرة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الجامعات التكنولوجية الجديدة أحد أهم مسارات التعليم الجامعى فى مصر ، حيث تسهم بشكل كبير فى تقديم برامج تتماشى مع سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة .

وتضم جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتشتمل على عدة برامج، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20 %، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80 % من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

وتقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.

جدير بالذكر، أن الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني.