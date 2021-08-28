شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ورئيس جهاز حدائق أكتوبر يشهدان تسليم وحدات سكنية بنزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تسليم أول دفعة من الوحدات السكنية لسكان منطقة نزلة السمان بالجيزة، وذلك داخل مدينة حدائق أكتوبر.

والتقي المحافظ عددا من الأهالي، والذين أشادوا بمستوى تشطيب الوحدات وتميز موقع المشروع ، كما أكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ أي طلبات تخصهم ، موضحا أن هناك لجنة مشكلة لتسليم الوحدات السكنية للأهالي .

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه لأول مرة يتم تنفيذ مشروع إسكان فاخر لسكان منطقة عشوائية، موضحا تفاصيل مشروع الـ 104 عمارات الذى تم تنفيذه لسكان عشوائيات الجيزة، لافتا إلى أن المشروع مكون من 104 عمارات، على مساحة 170 فدانا، ويتضمن حوالى 2500 وحدة سكنية، بمساحات 94 مترا للشقة كاملة التشطيب.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن واجهات المشروع يتم تنفيذها لأول مرة، بالإضافة إلى أن المشروع ينفذ على طراز المشروعات الفاخرة، لافتا إلى أن المباني تقام على مساحة 25% من المشروع، و25 % أخرى للطرق والمرافق، أما باقى مساحة المشروع عبارة عن مساحات خضراء، لتوفير حياة راقية لسكان العشوائيات.

وأشار إلي أن المحافظة هي المسئولة عن اختيار الاهالي لتسكينهم في الوحدات ، ويتم ارسال قائمة بأسماء الأسر التي وقع عليها الاختيار .

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المشروع يتضمن مبانى خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية، ووحدات إدارية، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للسكان، موضحا أنه من المقرر بدء تشغيل المدرسة مع بداية العام الدارسى الجديد، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق واللاند سكيب بالكامل للمشروع، فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100 %.