شكرا لقرائتكم خبر عن القمر فى التربيع الأخير غدا ويزين السماء فى منظر بديع له قبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرق قمر التربيع الأخير لشهر محرم بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل يوم غد الأحد 29 أغسطس، وسيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج - أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض مقارنة بأي قمر تربيع آخر هذا العام 2021.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيكون بين عنقود الثريا ونجم الدبران على قبة السماء هذه الليلة، إلا أن الثريا لن تُرى بالعين المجردة من داخل المدن لكن يمكن رصدها عبر المنظار، في حين سيكون من السهل رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر قرب القمر.

وسيصل القمر نقطة الأوج عند الساعة ( 02:22 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون على مسافة 404,099 كيلومتر ، وسيرصد عالياً في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الإثنين.

بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة (07:13 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيبقى مرئياً إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر صفر 1443.